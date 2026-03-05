Guerra scoppia il caos | Colpito l’aeroporto internazionale VIDEO

Nelle prime ore di giovedì 5 marzo, l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, situato nell’esclave azera vicino al confine con l’Iran, è stato colpito da droni provenienti dall’Iran. L’episodio, inizialmente limitato alla cronaca locale, ha acquisito un rilievo più ampio a livello geopolitico. Le autorità locali hanno confermato il danno subito dall’aeroporto senza fornire dettagli sulle conseguenze immediate.

Nelle prime ore di giovedì 5 marzo, un episodio finora circoscritto alla cronaca locale ha assunto un significato geopolitico ben più ampio: l'aeroporto internazionale di Nakhchivan, nell'esclave azera al confine con l'Iran, è stato colpito da droni provenienti dalla direzione dell'Iran. La dinamica dell'evento, confermata dai principali media internazionali, apre un nuovo capitolo in un conflitto che sta già trascinando elementi civili e diplomatici ben oltre i limiti dei fronti tradizionali. In un contesto di tensione crescente nel Medio Oriente e nel Caucaso, l'attacco solleva interrogativi sulla possibile espansione del conflitto e sulle reazioni degli attori regionali ed europei.

