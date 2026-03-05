Guerra Iran BigMama! La notizia è appena arrivata Cosa le è successo

La cantante BigMama è tornata in Italia dopo aver trascorso alcuni giorni negli Emirati Arabi Uniti. La notizia si diffonde poco dopo il suo rientro, mentre si cerca di capire cosa le sia successo durante quel periodo di tensione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle circostanze del suo soggiorno o eventuali eventi che l’abbiano coinvolta.

La cantante BigMama è rientrata in Italia dopo i giorni di tensione vissuti negli Emirati Arabi Uniti. L’artista era a bordo di uno dei voli organizzati per riportare a casa i cittadini italiani rimasti bloccati nella regione a causa della crisi in Medio Oriente. Ad annunciare il rientro è stata la stessa cantante con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha scritto semplicemente “Siamo a casa”, accompagnando il messaggio con alcune immagini del viaggio di ritorno. Il volo faceva parte di un piano di rientro più ampio che ha coinvolto sette aerei arrivati oggi dagli Emirati, organizzati per facilitare il ritorno dei connazionali rimasti bloccati dopo l’escalation militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

