Guerra in Iran i curdi posso davvero rappresentare la svolta nel conflitto?

In Iran, i curdi sono il gruppo più numeroso senza uno Stato proprio e rappresentano un elemento chiave nel conflitto in corso. Sebbene siano numerosi, la loro unità è limitata da divisioni interne e alcune comunità risultano vulnerabili. La loro presenza si fa notare nel contesto delle tensioni, e la loro possibile influenza sullo sviluppo del conflitto suscita interrogativi tra osservatori e analisti.

Roma, 5 marzo 2026 – Sono il popolo più numeroso senza una propria terra. Ma sono anche più divisi di quanto si possa pensare e soprattutto alcuni di loro sono deboli. I curdi sulla carta potrebbero essere fra gli attori più rilevanti in questo scenario di crisi, ma ci sono diversi fattori che suggeriscono prudenza. Per prima cosa, i curdi turchi non hanno più potenza militare dopo lo scioglimento del Pkk. Dall’altra parte, quelli siriani sono indeboliti da anni di guerra civile e dopo essere stati sostanzialmente traditi e aver combattuto senza ottenere in cambio dagli Usa quei riconoscimenti e quelle garanzie che aspettano da tempo, difficilmente si impegneranno in uno scenario così controverso come quello in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

