Lo sfogo dell’internista | Siamo rimasti gli unici a rispettare la Costituzione

Un internista denuncia come, in Italia, siano rimasti pochi professionisti a rispettare l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questa presa di posizione evidenzia le sfide e le difficoltà nel mantenere i principi fondamentali di un sistema sanitario equo e rispettoso della persona.

(Adnkronos) – "In questo Paese noi medici di medicina interna siamo rimasti gli unici a rispettare l'articolo 32 della Costituzione", quello che dice che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti", il principio che fa del "rispetto della persona umana" il faro guida . Periodicodaily.com Lo sfogo dell'internista: "Siamo rimasti gli unici a rispettare la Costituzione" - In una lettera aperta Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento medico dell'Asst Ovest Milanese, analizza la crisi del Servizio sanitario nazionale e interroga la politica: 'Vogliamo diventare come ... adnkronos.com