Gli anziani morti in ambulanza e il possibile legame tra l'indagato e un'agenzia funebre | cosa sappiamo

Un giovane di 27 anni è sotto indagine per l'omicidio di cinque anziani deceduti durante o subito dopo i trasporti in ambulanza. L'indagato, al momento, è coinvolto nelle verifiche sulla gestione dei trasferimenti sanitari e sull'eventuale collegamento con un'agenzia funebre. Le autorità stanno esaminando i dettagli dei casi e le circostanze dei decessi.

Luca Spada, 27 anni, è indagato per l'omicidio di cinque anziani morti durante o dopo viaggi sull'ambulanza che guidava. Fanpage.it, attraverso testimonianze raccolte, ricostruisce la vicenda. Morti sospette in ambulanza a Forlì, al vaglio i rapporti dell'indagato con un'agenzia funebreSarebbe al vaglio degli inquirenti la relazione di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato dalla Procura di Forlì per omicidio. Morti sospette di anziani trasportati in ambulanza: 8 cartelle cliniche sequestrate. Verifiche sui legami fra l'autista e un'agenzia di pompe funebriL'ipotesi formulata dalla procura è che l'indagato, in servizio nella zona di Forlì, possa aver somministrato sostanze potenzialmente letali alle vittime. Morti in ambulanza, autista indagato per omicidio premeditato: Veleno o fazzoletto, può aver usato di tuttoIl 27enne autista dell'ambulanza è indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e commesso con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Sono otto le cartelle cliniche di anziani morti in maniera sospetta durante o subito dopo il trasporto in ambulanza, sequestrate dai Nas nell'ambito dell'inchiesta che vede il giovane autista della Croce Rossa Luca Spada, 27 anni, indagato con l'accusa pesanti.