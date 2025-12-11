Giulia Salemi accende l’albero di Natale a Milano

Milano si veste di magia con l’accensione dell’albero di Natale L’Oréal Paris in Piazza San Babila, un evento che illumina la città nel mese più festoso dell’anno. Tra emozioni e celebrazioni, Giulia Salemi ha avuto l’onore di inaugurare questa straordinaria installazione, segnando un momento speciale tra successi personali e professionali.

Dicembre si illumina con un evento a favola nel cuore di Milano. Giulia Salemi ha avuto l'onore di accendere l'albero di Natale L'Oréal Paris in Piazza San Babila, coronando così dodici mesi straordinari, tra maternità e successi professionali. L'influencer ha scelto un look glamour e lussuoso, dominato da una spettacolare pelliccia bianca che ha rubato la scena nella sera milanese. Un anno da ricordare. Lo scatto con cui Giulia e Pierpaolo hanno annunciato la nascita di Kian a gennaio Il 2025 di Giulia Salemi è indimenticabile. La conduttrice ha coronato il suo sogno d'amore con Pierpaolo Pretelli, dando alla luce il piccolo Kian, nato lo scorso gennaio e diventato immediatamente il centro del suo universo.

