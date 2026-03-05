Gisele Bündchen al top a 45 anni | dal matrimonio segreto al terzo figlio nato da poco

A 45 anni, Gisele Bündchen si mantiene al centro dell’attenzione, tra il suo matrimonio segreto e la nascita del terzo figlio. La supermodella brasiliana, nota per aver collaborato con grandi marchi, continua a essere protagonista nel mondo della moda e del business. Recentemente, è stata annunciata come nuova ambassador di un importante brand internazionale, mantenendo vivo il suo ruolo di figura di spicco nel settore.

Scoperta a 14 anni per puro caso da un manager di una delle agenzie più influenti del mondo, Gisele Bündchen ha bruciato le tappe fino a diventare una delle top model più pagate del pianeta. Un'ascesa culminata nel 2016, quando si è congedata dalle passerelle sfilando per l'ultima volta davanti a una platea mondiale, in occasione della cerimonia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Oggi, la 45enne ha trovato un nuovo equilibrio che definisce senza difficoltà il periodo più felice della sua vita. Madre di Benjamin e Vivian, avuti con l'ex marito Tom Brady, e di un figlio nato dalla relazione con Joaquim Valente, Gisele è istruttrice di pilates, attivista ambientale, scrittrice e wellness advocate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

