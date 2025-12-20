Matrimonio bis per Gisele Bundchen. La top model brasiliana ha sposato in gran segreto Joaquim Valente. La conferma è arrivata da una fonte vicina allo sportivo: la coppia ha celebrato le nozze all’inizio di dicembre, circondata da un piccolo gruppo di amici e familiari nella loro abitazione. “È emozionato che finalmente si siano sposati dopo aver avuto un figlio insieme”, ha raccontato l’insider. Il matrimonio segreto di Gisele Bundchen e Joaquim Valente. Il 3 dicembre 2025 resterà una data speciale nella vita di Gisele Bundchen. La top model brasiliana e l’istruttore di Jiu-Jitsu Joaquim Valente si sono sposati a Surfside, in Florida, in una cerimonia intima che ha coinvolto solo pochi amici e familiari, secondo i registri di matrimonio esaminati da People. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gisele Bundchen di nuovo sposa, matrimonio segreto con Joaquim Valente

