Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 40 anni | chi è il Ferguson d’Italia e perché ha deciso di fermarsi

Dopo oltre quarant’anni di carriera, Gigi Fresco ha annunciato le sue dimissioni da allenatore della Virtus Verona. L’allenatore, noto come il “Ferguson d’Italia”, lascia il ruolo di tecnico, mantenendo comunque la carica di presidente e continuando a seguire da vicino la squadra. La decisione è stata comunicata dalla società, che ha ringraziato Fresco per il suo contributo nel corso degli anni.

Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni: la storia del 'Ferguson d'Italia'Dopo oltre quattro decenni alla guida del club come presidente-allenatore, Luigi Fresco si ritira dalla conduzione tecnica affidando la squadra al... L'Arma saluta il Luogotenente Petrone: dopo 40 anni, lascia il Comandante della Stazione di MorconeTempo di lettura: 2 minutiDopo una lunga e onorata carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, il Luogotenente Carica... Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni: la storia del 'Ferguson d'Italia'Dopo oltre quattro decenni alla guida del club come presidente-allenatore, Luigi Fresco si ritira dalla conduzione tecnica affidando la squadra al vice ... Virtus Verona, svolta storica: Gigi Fresco lascia dopo 40 anni. Ritratto e motivi dell'addio del Ferguson d'ItaliaVirtus Verona, svolta storica: Gigi Fresco lascia dopo 40 anni. Ritratto e motivi dell'addio del Ferguson d'Italia Luigi Gigi Fresco ha deciso di rinunciare al ruolo di allenatore della Virtus Ver ... Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni: la storia del 'Ferguson d'Italia'. MIXED ZONE Gigi Fresco e Jacopo Cernigoi hanno incontrato la stampa nel dopo partita del match di Busto Arsizio, terminato in parità. la versione integrale della conferenza stampa disponibile sul canale YouTube Virtus Verona link in bio. JACOPO CERNI