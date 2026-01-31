Short track seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali junior | bene le staffette azzurre

La seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali junior di short track si è chiusa all’Olympic Oval di Salt Lake City. Le staffette azzurre hanno dato il massimo, ottenendo risultati incoraggianti. Ora si aspetta il prosieguo della competizione, con gli atleti italiani pronti a spingere ancora.

Si è conclusa all’ Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) la seconda giornata dei Mondiali junior di short track 2026. Nella rassegna iridata riservata agli atleti nati dal 1° gennaio 2007 in poi è impegnata anche l’Italia, a caccia di risultati positivi. Nel day-2 si sono disputate le heat che hanno completato il programma di qualificazione ai turni decisivi, quelli che assegneranno le medaglie. Nei 1500 metri femminili Nina Trabucchi, Beatrice Paglia e Sara Martinelli dovranno passare dai ripescaggi, non essendo riuscite a centrare l’accesso diretto alle semifinali. Scenario analogo nei 1000 metri maschili: Daniele Zampedri, Filippo Pezzoni e Aaron Van Quang Pietrobono, superato il primo turno preliminare, non sono stati in grado di qualificarsi nelle batterie valide per l’ingresso nei quarti di finale e avranno quindi un’ulteriore chance nei recuperi. 🔗 Leggi su Oasport.it

