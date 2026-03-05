Dopo i fischi ricevuti durante le trasferte, il difensore dell’Inter, Bastoni, ha avuto un incontro con l’allenatore Gattuso. Quest’ultimo ha deciso di intervenire per difendere il giocatore e ha spiegato i dettagli dell’incontro. La situazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il tecnico e il calciatore, mentre il difensore continua a vivere un momento difficile.

Il difensore dell’Inter, bastoni, sta attraversando un periodo complicato segnato da fischi durante le trasferte e da polemiche legate a una esultanza contestata dopo un episodio nel derby. In questo contesto, Bastoni può contare sul supporto di figure chiave, tra cui il ct della nazionale Rino Gattuso, che ha avuto modo di parlare con lui in modo diretto per offrire rassicurazioni e ribadire la fiducia che lo circonda. Il legame tra Bastoni e la Nazionale resta solido e il tecnico ha voluto rendere chiaro che la sua posizione nello spogliatoio non è in discussione, ribadendo l’importanza del difensore nell’equilibrio della linea difensiva. La gestione della situazione mira a preservare la serenità mentale e a mantenere alta la concentrazione sui prossimi impegni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gattuso difende Bastoni: il retroscena dell'incontro dopo i fischi all'Inter

Bastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell’Inter: il retroscena sull’incontro avvenuto tra i due dopo i fischiCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Fischi e bastoni per l'Inter a Lecce: il retroscena panchina nerazzurraun episodio denso di tensione al termine di Lecce-Inter ha catturato l’attenzione di tifosi, addetti ai lavori e dirigenza: i fischi rivolti a...

