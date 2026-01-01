Big Mama dimagrita su TikTok | la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity
Big Mama, rapper salernitana nota per il suo impegno sulla body positivity, ha condiviso su TikTok un video in cui appare visibilmente dimagrita mentre canta
Big Mama appare dimagrita su TikTok mentre canta Hey Tu di Jhosef. Sette mesi dopo il monologo al Primo Maggio sulla body positivity, la rapper salernitana mostra una trasformazione fisica evidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ma come sono dimagrita Finalmente rispondo a una domanda che mi fate spessissimo in dm Disclaimer: mangiare e allenarsi “bene” è fondamentale, tuttavia la parte del sonno e del recupero è forse la più trascurata e sottovalutata. Se avete altre doman - facebook.com facebook
