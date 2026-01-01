Big Mama dimagrita su TikTok | la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Big Mama, rapper salernitana nota per il suo impegno sulla body positivity, ha condiviso su TikTok un video in cui appare visibilmente dimagrita mentre canta

Big Mama appare dimagrita su TikTok mentre canta Hey Tu di Jhosef. Sette mesi dopo il monologo al Primo Maggio sulla body positivity, la rapper salernitana mostra una trasformazione fisica evidente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

