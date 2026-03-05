Firenze diventa casa degli artigiani Si apre la direzione nazionale di Cna

A Firenze si tiene per la prima volta la riunione della direzione nazionale itinerante di Cna, che si svolge oggi e domani nel capoluogo toscano. I vertici dell’associazione di categoria si confrontano e condividono idee sui temi legati all’artigianato e alle piccole imprese, coinvolgendo operatori e rappresentanti locali. La presenza della direzione nazionale segna un momento di attenzione verso il settore nel territorio.

Per la prima volta la direzione nazionale itinerante di Cna fa tappa a Firenze. Oggi e domani i vertici dell'associazione di categoria si riuniscono nel capoluogo toscano per due giornate di confronto e condivisione sui temi che riguardano il mondo dell'artigianato e delle piccole imprese. Alla direzione nazionale itinerante del quadriennio 2025-2029 prenderanno parte i presidenti nazionali di Unioni, Mestieri e Raggruppamenti d'interesse, insieme al presidente nazionale Dario Costantini e al segretario generale Otello Gregorini. A fare gli onori di casa saranno il presidente di Cna Toscana Luca Tonini e il direttore generale Antonio Chiappini.