fiorentina un flop da 90 milioni la rivoluzione sul mercato non porta punti

La Fiorentina ha investito circa 90 milioni di euro in acquisti e riscatti durante l’estate. Nonostante gli ingenti investimenti, la squadra fatica a ottenere risultati positivi in campionato. La rivoluzione sul mercato non si traduce in miglioramenti sul campo, e ora la squadra si trova a dover affrontare un momento difficile in classifica. La situazione richiede risposte immediate per evitare ulteriori complicazioni.

Il mercato è stato imponente, la resa al momento decisamente scadente. Se bastasse lo shopping estivo per determinare il piazzamento finale di una squadra in Serie A la Fiorentina sarebbe in piena zona Europa, appena alle spalle di Juventus, Milan, Napoli, Inter, Atalanta e Como. Sette mesi dopo la rivoluzione di luglio-agosto, quei 90 milioni spesi tra nuovi arrivi e riscatti rischiano di diventare un macigno pesantissimo sui conti (in ordine) della Viola in caso di retrocessione. Il rischio è concreto, perché a 11 giornate dalla fine la squadra si trova ancora inchiodata alla terzultima posizione, seppure in coabitazione con Cremonese e Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

