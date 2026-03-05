Fiorentina il flop del mercato estivo tra le cause della stagione da incubo | 90 milioni di rimpianti

La Fiorentina ha investito circa 90 milioni di euro nel mercato estivo, acquistando diversi giocatori per rinforzare la rosa. Tuttavia, le prestazioni della squadra non hanno soddisfatto le aspettative, portando a risultati deludenti e una stagione difficile. La gestione delle operazioni di mercato e le scelte effettuate sono state al centro dell’attenzione, mentre i tifosi esprimono disappunto per gli esiti di questa campagna acquisti.

