Integratori proteici e creatina possono mettere a rischio la fertilità maschile?

L'uso di integratori proteici e creatina tra gli uomini attivi può sollevare dubbi sulla loro possibile incidenza sulla fertilità. In questo articolo, verranno analizzati gli eventuali rischi e le evidenze scientifiche riguardo all'effetto di questi supplementi sulla salute riproduttiva maschile, offrendo informazioni utili per chi desidera concepire.

Salve dottore, io e mio marito stiamo cercando un bambino da quasi un anno. Lui è molto sportivo ma usa spesso integratori proteici e creatina: potrebbero influire sulla sua fertilità? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it