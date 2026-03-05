Le Ferrovie dello Stato hanno acquisito la divisione treni di Firema, assicurando così il futuro di circa 400 lavoratori. L'operazione mira a rafforzare la capacità produttiva del gruppo e a sostenere le commesse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La chiusura della trattativa rappresenta un passaggio chiave per l'azienda, che si prepara a consolidare il proprio ruolo nel settore ferroviario italiano.

Firema ha vissuto un suo apice a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, dove era diventata la principale produttrice italiana di treni regionali, metropolitane e tram Le Ferrovie dello Stato chiudono un'importante operazione per garantire le commesse del Pnrr e gli investimenti del suo Piano industriale. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma (in foto) ha finalizzato l'acquisizione di un ramo d'azienda avente ad oggetto gli asset operativi di Titagarh Firema, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari. L'ingresso di Firema e della sua storica fabbrica... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrovie compra la divisione treni di Firema. Torna il sereno dopo la crisi per i 400 addetti

