jacqueline luna di giacomo torna il sereno con ultimo e pubblica la foto che smentisce la crisi

Dopo settimane di voci e dubbi, Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle speculazioni sulla sua crisi. La cantante ha pubblicato una foto con Ultimo, che sembra chiarire la situazione. Ora, i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Elegante, riservata, con un cognome importante ma una personalità tutta sua, Jacqueline Luna Di Giacomo è una di quelle figure che da sempre incuriosisce il pubblico. Figlia di Heather Parisi, influencer molto seguita e mamma del piccolo Enea, negli ultimi anni Jacqueline Luna è finita spesso sotto i riflettori per la sua vita familiare al fianco del celebre cantautore romano Ultimo. Da qualche tempo però, a tenere banco, sono state soprattutto le voci insistenti di una possibile crisi tra loro, alimentate da strani silenzi social e assenze sospette durante vacanze che avrebbero dovuto essere condivise. 🔗 Leggi su Dilei.it

Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle voci di crisi e tradimento con Ultimo.

