FERMI TUTTI! MILLY CARLUCCI MANDA IN TILT CANALE 5 | CAMBIA TUTTO AL SABATO SERA

Milly Carlucci ha annunciato un cambiamento al programma di Canale 5 che va in onda il sabato sera, creando scompiglio tra il pubblico e i produttori. Parallelamente, il debutto di Sanremo Top condotto da Carlo Conti ha contribuito a variare la programmazione e a generare confusioni nei palinsesti della rete. La situazione ha portato a un rapido riadattamento dell’offerta televisiva del canale.

Caos palinsesti! Tra il cast bomba che Milly Carlucci sta preparando per Canzonissima e la partenza di Sanremo Top con Carlo Conti, Canale 5 è andata in tilt. Riassumiamo la situazione prima della tempesta perfetta che sta abbattendo alla direzione palinsesti di Cologno Monzese, almeno a leggere tutte le variazioni di palinsesto e indiscrezioni che stanno uscendo. C’è Posta per Te ha ancora due puntate da mandare in onda, previste sabato 7 e sabato 14 marzo su Canale 5. Il people show di Maria De Filippi arriva dalla storica sconfitta con The Voice Kids, lo show di Rai1. E ora c’è la paura di Canzonissima che schiererà al sabato sera la gara tra alcuni giganti della musica italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog

