FERMI TUTTI! MILLY CARLUCCI MANDA IN TILT CANALE 5 | CAMBIA TUTTO AL SABATO

Canale 5 ha annunciato un cambio di programmazione al sabato, provocando scompiglio nei palinsesti. Milly Carlucci sta preparando un nuovo cast per Canzonissima, mentre Carlo Conti sta per andare in onda con Sanremo Top. La modifica ha generato un effetto dirompente sulla programmazione del canale.

Caos palinsesti! Tra il cast bomba che Milly Carlucci sta preparando per Canzonissima e la partenza di Sanremo Top con Carlo Conti, Canale 5 è andata in tilt. Riassumiamo la situazione prima della tempesta perfetta che si sta abbattendo sulla direzione palinsesti di Cologno Monzese, almeno a leggere le variazioni di palinsesto e indiscrezioni che stanno uscendo. C'è Posta per Te ha ancora due puntate da mandare in onda, previste sabato 7 e sabato 14 marzo su Canale 5. Il people show di Maria De Filippi arriva dalla storica sconfitta con The Voice Kids, lo show di Rai1. E ora c'è la paura di Canzonissima che schiererà al sabato sera la gara tra alcuni giganti della musica italiana.

