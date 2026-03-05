Ex terme Inps nuovo studio da 20mila euro per sbloccare il rilancio

L'ex terme Inps di Viterbo, situate su strada Bagni e dismesse da molti anni, è al centro di un nuovo intervento con uno studio costato 20mila euro. La vicenda riguarda la situazione di abbandono dell'area e le recenti iniziative per cercare di riqualificarla. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il progetto continua a progredire con questo nuovo passaggio.

La lunga e complessa vicenda dell'ex terme Inps, abbandonate da decenni su strada Bagni a Viterbo, registra un nuovo capitolo. Palazzo dei Priori punta alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'incarico è stato affidato in via diretta alla società Structura per una somma complessiva di 20mila euro. La scelta è ricaduta su questa realtà in nome della continuità professionale, dato che la stessa società aveva già redatto un lavoro simile nel settembre 2019 insieme a Federterme servizi. L'obiettivo per il 2026 è quindi quello di aggiornare quello studio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Recupero ex terme Inps, 20mila euro per aggiornare gli studi: il piano del ComuneDopo decenni di “nulla di fatto”, di battaglie legali e di un degrado che ha trasformato uno dei gioielli del bacino termale viterbese in un fantasma... Inizio anno tragico per migliaia di pensionati: l’INPS manda le lettere, oltre 20mila euro da restituireNon è un buon inizio anno per migliaia di pensionati che stanno ricevendo lettere dall’INPS: in alcuni casi oltre 20.