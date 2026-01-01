Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, giovedì 1 gennaio 2026. L’estrazione si svolge alle ore 13 e alle 20:30, offrendo ai giocatori italiani l’opportunità di scoprire subito i numeri estratti. Million Day, con la possibilità di vincere fino a un milione di euro, continua a essere uno dei giochi più seguiti nel panorama delle lotterie nazionali.

Estrazione Million Day oggi giovedì 1 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 1 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 31 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 30 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 29 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 28 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 27 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 1 gennaio 2026: i numeri vincenti di giovedì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 9 ottobre 2025: i numeri vincenti di giovedì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 6 novembre 2025: i numeri vincenti di giovedì

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 30 dicembre: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi mercoledì 24 dicembre; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 24 dicembre: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay extra: le estrazioni delle 13 di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025.

Million Day, estrazione di oggi 31 dicembre 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00: tutte le vincite - Il Million Day di oggi, 31 dicembre 2025, con i numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13:00, le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net