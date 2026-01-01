Estrazione Million Day di oggi 1 gennaio 2026 | i numeri vincenti di giovedì
Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, giovedì 1 gennaio 2026. L’estrazione si svolge alle ore 13 e alle 20:30, offrendo ai giocatori italiani l’opportunità di scoprire subito i numeri estratti. Million Day, con la possibilità di vincere fino a un milione di euro, continua a essere uno dei giochi più seguiti nel panorama delle lotterie nazionali.
Estrazione Million Day oggi giovedì 1 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.
