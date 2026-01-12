Private Labs e Mangusta Risk | partnership strategica per rivoluzionare la gestione dei dati dei mercati privati per gli asset owner

Private Labs e Mangusta Risk hanno annunciato una partnership strategica volta a migliorare la gestione e l’analisi dei dati dei mercati privati. Questa collaborazione mira a ottimizzare le soluzioni di estrazione e interpretazione delle informazioni, offrendo agli asset owner un supporto più efficace e innovativo nel settore degli investimenti privati. L’accordo rappresenta un passo importante verso un approccio più efficiente e trasparente nella gestione dei dati finanziari.

Roma, 12 gennaio - Private Labs, fornitore europeo di soluzioni di estrazione dati e analytics basate su intelligenza artificiale per gli investimenti nei mercati privati, e Mangusta Risk, il principale advisor per gli Asset Owner nel mercato italiano, hanno annunciato oggi una partnership strategica finalizzata a rivoluzionare il modo in cui le informazioni sui fondi privati vengono raccolte, elaborate e analizzate. La partnership. Attraverso questa collaborazione, Mangusta Risk utilizzerà la tecnologia avanzata di intelligenza artificiale di Private Labs per automatizzare e migliorare l'estrazione dei dati dalla documentazione dei fondi privati, inclusi bilanci, report trimestrali, rendiconti dei conti capitale e comunicazioni di richiami di capitale e distribuzioni.

Private Labs e Mangusta Risk annunciano una partnership strategica per trasformare la gestione dei dati dei mercati privati per gli asset owne x.com

