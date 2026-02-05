Elvira Notari Day | la prima donna del cinema italiano ritorna a Napoli al Bolivar

Sabato 7 febbraio a Napoli il Teatro Bolivar si anima con immagini, musica e ricordi. È l’Elvira Notari Day, occasione per rendere omaggio alla prima donna del cinema italiano, che torna nella sua città natale. La serata celebra il suo contributo, portando sul palco film e testimonianze che ripercorrono la sua carriera e il suo ruolo pionieristico nel mondo del cinema muto.

**Elvira Notari Day: la prima donna del cinema italiano torna a Napoli, a due passi dal suo "muto" riscatto** Sabato 7 febbraio, a Napoli, il Teatro Bolivar si riempie di immagini, musica, memoria. È un giorno unico nel calendario culturale del capoluogo campano, eppure non è soltanto una rassegna: è un omaggio corale, un riscatto storico, un atto di fedeltà verso una donna che è stata cancellata troppo a lungo dalle cronache. La prima regista donna del cinema italiano, **Elvira Notari**, torna a Napoli con un evento inedito, un "Day" dedicato alla sua figura, che si articola tra proiezioni, cineconcerti, racconti e un documento che ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

