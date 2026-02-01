Percorso formativo di educazione finanziaria rivolta alle donne

Questa mattina si è tenuto un corso di educazione finanziaria rivolto alle donne. L’obiettivo è aiutare le partecipanti a gestire meglio le proprie finanze, offrendo strumenti pratici e semplici da usare. Si tratta di un passo importante per favorire l’indipendenza economica femminile e ridurre il divario di conoscenze in materia finanziaria tra uomini e donne. La partecipazione è stata numerosa e l’interesse molto alto.

La formazione è gratuita con posti limitati. L'iscrizione è obbligatoria entro il prossimo martedì 2 febbraio previa compilazione del modulo disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Padova, da inviare a [email protected] L'iniziativa è promossa dalla Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili individuali del Comune di Padova e realizzata da L'Osteria Volante A.P.S..

