Un anno fa si è spento uno dei più noti telecronisti italiani, riconosciuto per la sua voce inconfondibile e le sue frasi memorabili. Durante la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport, diventando un punto di riferimento per molti tifosi e appassionati. La sua scomparsa ha suscitato numerosi ricordi e omaggi da parte di colleghi e fan.

Un anno fa, 5 marzo 2025, se ne andava Bruno Pizzul, l’uomo che ha accompagnato con le sue telecronache la generazione degli anni 80 e 90, intrecciando le esistenze individuali con un grande racconto comune. La competenza, il garbo, la credibilità e la misura, quest’ultima la più sottovalutata delle prerogative: Pizzul custodiva tutto nel suo bagaglio, umano e professionale. Così oggi, con gratitudine, siamo qui a ricordarlo evocando 10 frasi che ha consegnato alla storia della televisione e alla memoria collettiva di tanti italiani. C’è stato un tempo in cui si marcava a uomo, il 5 appiccicato al 9 e i centravanti - da Paolino Rossi a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "È tutto molto bello". Un anno senza Bruno Pizzul, le sue dieci frasi cult

Tutto molto bello, anche se ci manca Pizzul. Gli Sport thinkers 2025C'è un robot runner e un bel po' di atleti che hanno deciso di ignorare la carta d'identità, perché, in fondo, i quaranta anni sono i nuovi venti.

