È di Clusone la nuova Event Director di Linfa | Jessica Carol Caron guiderà la nuova Divisione

A Clusone, Jessica Carol Caron è stata nominata nuova Event Director di Linfa, un’azienda di concept hospitality situata a Milano. Linfa ha istituito ufficialmente la Divisione Eventi, che si occuperà di organizzare eventi e creazioni personalizzate per clienti aziendali e privati. La compagnia opera negli spazi di Piazza Cavour, integrando ristorazione, design e sostenibilità.

Dal 2021, il concept propone la propria cucina 100% plant based e gluten free. Ora un nuovo passo di crescita con l'apertura della Divisione Eventi Dal 2021, Linfa propone a Milano la propria cucina 100% plant based e gluten free offrendo piatti sorprendenti come il Sushi Plant based e i classici della cucina italiana rivisitati in versione vegetale. L'incontro tra Visionnaire e Linfa, che nasce sulla base di una condivisione di valori legati a sostenibilità e innovazione, genera uno spazio che guarda al futuro per offrire agli ospiti un'esperienza avvolgente e coinvolgente. Le due realtà esprimono il meglio del Made in Italy contemporaneo in ambiti diversi, ma complementari.