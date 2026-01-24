L’Atalanta cerca nuove soluzioni in attacco in vista della sfida contro il Parma, con Raspadori e Lookman tra i candidati a rilanciare la fase offensiva. Dopo la sconfitta contro l’Athletic Club e il pareggio precedente, la squadra si trova a dover ritrovare fiducia e equilibrio. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare il percorso e migliorare le prestazioni, evitando ulteriori passi falsi nel campionato.

La sconfitta in casa contro l’Athletic Club rappresenta il secondo vero passo falso dell’era Palladino e arriva solo cinque giorni dopo il pareggio di fila: il blackout del secondo tempo che ha permesso la rimonta basca a Bergamo ha ricordato sinistramente il crollo di Verona, pur con tempi e modi diversi. E ha sorpreso, perché dopo le tre precedenti gare non vinte, la Dea aveva sempre offerto prove continue lungo tutti i 90 minuti e portato a casa tre vittorie. leggi anche. Il post Palladino: “Blackout inspiegabile, presi gol assurdi”. De Roon: “Dopo l’1-1 non c’eravamo più”. La sensazione, acuita nel finale, è che per la partita contro il Parma in campo ci sia bisogno di maggior freschezza, soprattutto mentale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Qui Atalanta. Raspadori in campo. E il Napoli vuole LookmanL’Atalanta ha annunciato l’ingresso in squadra di Giacomo Raspadori, attaccante classe 1998 acquistato dall’Atletico Madrid per 25 milioni di euro.

Colpo Raspadori: il “fattore” Scamacca, Lookman e l’appeal dell’AtalantaL'attenzione si concentra sul “colpo” Raspadori, con il supporto di Scamacca e Lookman, e sull'appeal dell'Atalanta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Atalanta, c’è bisogno di nuova linfa: contro il Parma si candidano Raspadori e Lookman; Atalanta-Athletic 2-3, gol e highlights: la ribaltano Guruzeta, Serrano e Navarro; Romano e Moretto su YouTube: Ci sono stati contatti tra #Napoli e #Atalanta per #Maldini, mentre #Sterling è un'opportunità da ultimi giorni. Agli azzurri è stato anche offerto #Zeballos, esterno del #BocaJuniors: il nodo resta la formula; Atalanta-Bilbao: in una notte un pezzo di storia (e tanti milioni). Ma tutto parte dalle piccole, da non sbagliare più.

Atalanta, c’è bisogno di nuova linfa: contro il Parma si candidano Raspadori e LookmanIl nuovo acquisto potrebbe partire dal primo minuto nel tridente, non potendo ancora giocare in Champions League. E anche il nigeriano, che non si è mai fermato, può riprendere il suo posto da ... bergamonews.it

Atalanta, Palladino torna a contare su Lookman: Se c'è bisogno, lo butterò dentroIl tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro l’Athletic Bilbao valido per. tuttomercatoweb.com

Atalanta, Inter e Juventus cercheranno il pass per gli ottavi, mentre il Napoli ha bisogno di punti per non essere eliminato subito La classifica al termine della penultima giornata - facebook.com facebook

Qualcuno dica all’ #Atalanta che #Natale è passato: regali su regali all’ #Inter che di certo non ne ha bisogno x.com