Due graffi della Lazio ma la Dea risponde | tutto aperto

In una semifinale di Coppa Italia, uno stadio quasi vuoto ha accolto le squadre, eccezion fatta per pochi spettatori. La Lazio ha segnato due gol, mentre l'Atalanta ha risposto con un gol. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, lasciando tutto aperto in vista della gara di ritorno.

Vedere uno stadio praticamente vuoto in una semifinale di Coppa Italia è un evento più unico che raro: a parte il periodo del Covid, non era di fatto mai accaduto in una gara così importante. E nel deserto dell'Olimpico matura il 2-2 tra Lazio e Atalanta che lascia aperto il discorso qualificazione: il 21 aprile nel ritorno alla New Balance Arena tutto potrà ancora succedere. La protesta dei tifosi biancocelesti contro il patron Lotito non conosce eccezioni nemmeno nella gara della vita (così, in uno dei momenti più tesi della gara, la definirà Cataldi urlando verso l'arbitro Manganiello reo di un secondo corner di fila ingiustamente non assegnato alla Lazio).