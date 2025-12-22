Sabatini lascia tutto aperto per lo Scudetto | Quelle due squadre sono superiori ma la Juventus… La sua analisi sulla corsa al titolo

Sabatini frena ma non troppo: analisi sulle gerarchie del campionato e sul ruolo dei bianconeri dopo i recenti successi contro le big. L’entusiasmo in casa Juventus è tornato a livelli altissimi dopo una settimana che potrebbe aver segnato la svolta definitiva della stagione. Le due vittorie consecutive, ottenute con carattere e qualità contro avversari di prima fascia come il Bologna e la Roma, hanno trasformato radicalmente l’umore dell’ambiente e la percezione esterna del team. La squadra guidata da Luciano Spalletti sembra aver finalmente trovato quella continuità di rendimento e quella solidità mentale necessarie per competere ai massimi livelli, proiettandosi con forza verso le zone più nobili della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

