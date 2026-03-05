Due droni iraniani di modello Arash 2 sono caduti in Azerbaigian. Uno ha colpito un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, mentre un altro è esploso vicino a una scuola nel villaggio di Shakakabad, nella regione di Babek. L’incidente coinvolge apparecchi lanciati dall’Iran, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o le responsabilità.

Uno dei velivoli ha colpito un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, capitale dell’exclave che confina anche con Armenia e Turchia. L’altro è esploso nei pressi di una scuola. Due droni Arash 2 lanciati dall’Iran si sono schiantati in Azerbaigian. Uno ha raggiunto un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, mentre un altro è esploso nei pressi di una scuola nell’adiacente villaggio di Shakakabad, nella regione di Babek. #Iran???? #Azerbaiyán.. aeropuerto en Najicheván. Un dron iraní ruso Geran2 cayó en el aeropuerto local. * se ve qua Aliev no le es suficiente que los rusos derriben un avión civil azerí y los iraníes le ataquen el aeropuerto con drones rusos para cortar las relaciones. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Due droni iraniani si sono schiantati in Azerbaigian

«Due droni iraniani contro Cipro», allerta sulle basi britanniche: l’avvertimento da Londra a TeheranIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato a Sky News che l’Iran ha lanciato due droni in direzione di Cipro, dove si trovano basi...

Speciale – Droni iraniani contro missili intercettoriMa anche per quanto tempo possono difendersi gli stati del Golfo, e come Israele ha hackerato le telecamere del traffico in Iran In questi anni è...

Iran military helicopter crashes into central fruit and vegetable market, reportedly killing 4

Contenuti e approfondimenti su Due droni.

Temi più discussi: Cipro sotto attacco dell'Iran, droni contro la base britannica di Akrotiri. Von der Leyen: Colpita l'Europa; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Due droni iraniani contro Cipro, allerta sulle basi britanniche: l'avvertimento da Londra a Teheran; Droni iraniani verso Cipro, sirene nella base britannica.

I paesi del Golfo rischiano di esaurire presto le difese contro gli attacchi iranianiI paesi arabi del Golfo che stanno subendo attacchi con missili e droni da parte dell’Iran rischiano di esaurire rapidamente le loro difese aeree, se la guerra durerà ancora a lungo. Negli ultimi gior ... ilpost.it

Guerra Usa Iran, Media: figlio di Khamenei eletto Guida Suprema. Dubai, a fuoco consolato Usa: ipotesi drone IranLa guerra in Medio Oriente che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele si allarga. Il Libano diventa teatro di battaglia, dopo l'ingresso via terra delle forze israeliane. Gli scontri ... leggo.it

Foggia - Polizia, droni e squadre di soccorso impegnati nella ricerca di una 21enne scomparsa da due giorni https://www.antennasud.com/foggia-21enne-scomparsa-da-due-giorni-cellulare-ritrovato-lungo-la-statale-16/ - facebook.com facebook

Cipro, arrivate le due fregate greche anti-droni x.com