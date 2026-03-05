Due droni iraniani si sono schiantati in Azerbaigian

Due droni iraniani di modello Arash 2 sono caduti in Azerbaigian. Uno ha colpito un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, mentre un altro è esploso vicino a una scuola nel villaggio di Shakakabad, nella regione di Babek. L’incidente coinvolge apparecchi lanciati dall’Iran, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o le responsabilità.

Uno dei velivoli ha colpito un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, capitale dell’exclave che confina anche con Armenia e Turchia. L’altro è esploso nei pressi di una scuola. Due droni Arash 2 lanciati dall’Iran si sono schiantati in Azerbaigian. Uno ha raggiunto un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, mentre un altro è esploso nei pressi di una scuola nell’adiacente villaggio di Shakakabad, nella regione di Babek. #Iran???? #Azerbaiyán.. aeropuerto en Najicheván. Un dron iraní ruso Geran2 cayó en el aeropuerto local. * se ve qua Aliev no le es suficiente que los rusos derriben un avión civil azerí y los iraníes le ataquen el aeropuerto con drones rusos para cortar las relaciones. 🔗 Leggi su Lettera43.it

