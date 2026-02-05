Questa sera alle 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio. Il conduttore affronta ancora una volta le notizie più calde del giorno, tra politica e attualità. Ospiti e anticipazioni sono già pronti per tenere compagnia ai telespettatori, che aspettano di scoprire cosa succederà in trasmissione.

. Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata un ampio talk dedicato all’approvazione del decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela delle forze dell’ordine e alla gestione dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 febbraio 2026

Approfondimenti su Dritto e Rovescio

Ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 8 gennaio 2026, di Dritto e Rovescio.

Stasera, 15 gennaio 2026, alle 21:25 su Rete 4, torna Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dritto e Rovescio

Argomenti discussi: Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il ministro Minniti sui temi della sicurezza e dell’immigrazione alla luce dei tragici fatti di Milano; Dritto e rovescio, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio: Minniti ospite, focus su Milano, Crans-Montana e violenza sulle donne; Dritto e Rovescio del 29 gennaio su Rete 4: con Marco Minniti su sicurezza e immigrazione; Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 29 gennaio: sicurezza, violenza sulle donne e nuove testimonianze su Crans-Montana.

Dritto e rovescio, temi e ospiti stasera in tv (5 febbraio): dalle Olimpiadi a Paolo MendicoNuovo appuntamento con Dritto e rovescio stasera in tv, giovedì 5 febbraio. Il talk show condotto da Paolo Del Debbio va in onda in prima serata ... msn.com

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 5 febbraio: decreto sicurezza e le Olimpiadi Milano-CortinaNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Ci vediamo stasera intorno alle 23 a Dritto e rovescio, Rete 4. facebook

Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) / Posts / X x.com