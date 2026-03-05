A Terni, all’Azienda ospedaliera, è stato eseguito con successo un intervento di artroprotesi totale bilaterale d’anca in un’unica seduta, utilizzando un approccio anteriore mininvasivo. Si tratta di una tecnica considerata tra le più moderne nel campo delle protesi d’anca. L’operazione ha coinvolto due articolazioni e si è svolta senza complicazioni.

Terni, 5 marzo 2026 – Eseguito con successo all'Azienda ospedaliera di Terni un intervento di artroprotesi totale bilaterale d'anca in un unico tempo chirurgico mediante approccio anteriore mininvasivo, tecnica considerata tra le più moderne e avanzate in ambito protesico. Si tratta del primo intervento di questo tipo in Umbria. Fibrillazione atriale, addio a caldo e freddo: nuova tecnica semplifica gli interventi al cuore I benefici L'intervento è stato eseguito dal professor Pierluigi Antinolfi, insieme all'équipe ortopedica da lui diretta, su una paziente di 65 anni affetta da coxartrosi bilaterale severa, condizione che comprometteva in modo significativo autonomia e qualità di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Doppio intervento di artroprotesi d'anca in un'unica seduta: la chirurgia mininvasiva riduce tempi di degenza e di recupero

