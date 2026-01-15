I rischi degli assistenti vocali | le 10 regole d' oro per proteggere la privacy

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli assistenti vocali sono ormai parte della vita quotidiana, ma portano con sé anche preoccupazioni legate alla privacy. Uno studio europeo di Samsung evidenzia che in Italia, 9 persone su 10 sono attente ai rischi associati a questi dispositivi. In questo contesto, conoscere le principali regole per proteggere i propri dati diventa fondamentale per un uso consapevole e sicuro della tecnologia.

In un mondo sempre più impregnato dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, uno studio condotto a livello europeo da Samsung rivela che, nel nostro Paese, 9 persone su 10 esprimono apprensione per la propria privacy. Con rimando ai vari Alexa di Amazon, Google Assistant e Siri di Apple, gli assistenti vocali intelligenti sempre più presenti in casa. Un dato allarmante quello emerso, a maggior ragione considerando che il 45 per cento degli 8mila intervistati nel vecchio continente, tra Millennial e Gen Z, si considera "molto preoccupato" rispetto a queste nuove, diffuse tecnologie. Circoscrivendo all'Italia, qui l'apprensione sul rischio privacy spazia dalla paura di subire furti di denaro legati all'accesso illecito ai dati sensibili (66 per cento) a quella sull'uso dei metadati a scopo identificativo (54 per cento). 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Tinder ora legge le tue foto per trovarti l’anima gemella: come funziona Chemistry (e i rischi legati alla privacy degli utenti)

Leggi anche: Natale, reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10, le regole d’oro per godersi le feste

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

rischi assistenti vocali 10Il lato oscuro degli assistenti vocali che nessuno spiega - Analizziamo come i tuoi dati vengono raccolti, chi ascolta le registrazioni e come proteggere la tua intimità domestica ... veb.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.