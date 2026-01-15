I rischi degli assistenti vocali | le 10 regole d' oro per proteggere la privacy

Gli assistenti vocali sono ormai parte della vita quotidiana, ma portano con sé anche preoccupazioni legate alla privacy. Uno studio europeo di Samsung evidenzia che in Italia, 9 persone su 10 sono attente ai rischi associati a questi dispositivi. In questo contesto, conoscere le principali regole per proteggere i propri dati diventa fondamentale per un uso consapevole e sicuro della tecnologia.

In un mondo sempre più impregnato dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, uno studio condotto a livello europeo da Samsung rivela che, nel nostro Paese, 9 persone su 10 esprimono apprensione per la propria privacy. Con rimando ai vari Alexa di Amazon, Google Assistant e Siri di Apple, gli assistenti vocali intelligenti sempre più presenti in casa. Un dato allarmante quello emerso, a maggior ragione considerando che il 45 per cento degli 8mila intervistati nel vecchio continente, tra Millennial e Gen Z, si considera "molto preoccupato" rispetto a queste nuove, diffuse tecnologie. Circoscrivendo all'Italia, qui l'apprensione sul rischio privacy spazia dalla paura di subire furti di denaro legati all'accesso illecito ai dati sensibili (66 per cento) a quella sull'uso dei metadati a scopo identificativo (54 per cento).

