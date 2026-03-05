Difende l' amico e viene accoltellato da un maranza | la notte di follia in zona Bocconi

Durante la notte in zona Bocconi, un uomo è stato accoltellato da un esponente di una banda nota come

Quando ha capito che il suo amico era in difficoltà, non ci ha pensato due volte: si è messo in mezzo per difenderlo. In pochi istanti è stato raggiunto da un fendente in pieno sterno. A impugnare il coltello non era uno sconosciuto, ma un ragazzo con cui lui e i suoi due amici avevano trascorso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Minacciato dai Maranza di Don Alì… #maranza #leiene #tiktok

Difende l'amico e viene accoltellato da un maranza: la notte di follia in zona BocconiDifende l'amico, si prende una lama in pieno sterno. Un giovane è stato accoltellato da un ragazzo con cui aveva trascorso la serata. Arrestati quattro minorenni di 16 e 17 anni. Cosa è avvenuto e com ... milanotoday.it

Milano, coltellate al ragazzo che difende l’amico: arrestati 4 minorenniPortati in carcere per la spiccata disinvoltura nell'uso della violenza e delle armi e totale assenza di empatia. Il 23enne, di Chiavenna, preso a calci e pugni mentre era a terra esanime ... ilgiorno.it

