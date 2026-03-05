Durante un evento dedicato a Lucio Dalla, si è parlato anche di Giovanni Pezzoli, batterista degli Stadio e collaboratore del cantautore. Pezzoli è scomparso nel 2022, e la sua figura è stata menzionata in occasione della commemorazione. L'attenzione si è concentrata sulla sua presenza nella musica italiana e sul suo ruolo all’interno della band.

Insieme alla commemorazione di Lucio Dalla vorrei ricordare anche Giovanni Pezzoli, batterista suo e degli Stadio, scomparso nel 2022. Giovanni era un batterista di straordinarie capacità, stimato e benvoluto da tutti in un mondo spesso attraversato da invidie. Ricordo sempre con piacere i momenti condivisi in diverse serate in cui è capitato di suonare insieme, lui con Dalla e io con altri artisti. Ciao Giovanni, un abbraccio. Carlo Pedrinelli Risponde Beppe Boni Giovanni Pezzoli oltre ad essere stato un musicista di valore era anche una persona perbene. Sapeva farsi benvolere da tutti e dietro i suoi occhiali c’era sempre un sorriso. Poteva sembrare un personaggio sottotono, ma era elegante nella sua semplicità, aveva una grandezza che esprimeva sottovoce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SANREMO – Al termine del duetto ne 'La settima luna' con Tommaso Paradiso, durante la serata Cover del Festival di Sanremo, Gaetano Curreri –...

Per lungo tempo la storia degli Stadio è stata legata al cantautore Lucio Dalla, morto nel marzo del 2012.

Tutto quello che riguarda Dalla e Stadio in ricordo di Pezzoli.

Il gruppo Gli Stadio torna a Sanremo e suonerà nella serata cover il brano L'Ultima Luna di Lucio Dalla insieme a Tommaso Paradiso

Durante la serata dedicata ai duetti grande tributo al Maestro bolognese con la band guidata da Gaetano Curreri, che 10 anni fa alzò il premio del vincitore

