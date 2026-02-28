Sanremo 2026 | Gaetano Curreri si emoziona nel ricordo di Dalla e Pezzoli

Durante la serata Cover del Festival di Sanremo 2026, il frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, ha partecipato a un duetto con Tommaso Paradiso su ‘La settima luna’. Al termine dell’esibizione, Curreri si è lasciato prendere dall’emozione mentre ricordava due amici scomparsi, Lucio Dalla e il batterista Giovanni Pezzoli.

SANREMO – Al termine del duetto ne ‘La settima luna’ con Tommaso Paradiso, durante la serata Cover del Festival di Sanremo, Gaetano Curreri – frontman degli Stadio – si è emozionato ricordando due amici scomparsi: Lucio Dalla e il batterista Giovanni Pezzoli. “Fatemi mandare un bacio a Lucio e al nostro batterista Giovanni Pezzoli”, ha detto Curreri, commosso. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Chi sono gli Stadio, la storia della band e Lucio Dalla, la moglie misteriosa di Gaetano Curreri e la tragica morte di Giovanni PezzoliPer lungo tempo la storia degli Stadio è stata legata al cantautore Lucio Dalla, morto nel marzo del 2012.

