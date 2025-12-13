Si è rifidanzato Iago Garcia ciao ciao Amanda Lecciso | ora c’è lei

Iago Garcia ha ufficialmente annunciato il suo ritorno in love, lasciando alle spalle la storia con Amanda Lecciso. Ora si parla di un possibile nuovo amore, ma le voci e le interpretazioni sono diverse. Tra entusiasmo e prudenza, il gossip si concentra sulla prossima fase sentimentale del noto personaggio, tra indiscrezioni e attese.

C’è chi parla di un nuovo capitolo sentimentale che si apre in punta di piedi e chi, invece, invita alla cautela. Di certo, attorno a Iago Garcia l’attenzione non si è mai spenta, soprattutto dopo le ultime settimane segnate da indiscrezioni, smentite e supposizioni. L’attore spagnolo, molto amato dal pubblico italiano, torna al centro del gossip con una vicenda che, almeno per ora, si muove più sui social che sulle dichiarazioni ufficiali. Solo poco tempo fa si era parlato della fine della frequentazione con Amanda Lecciso, una storia che aveva fatto discutere non tanto per la sua durata quanto per le voci che l’avevano accompagnata. Caffeinamagazine.it Amanda Lecciso, chi è il fidanzato Iago Garcia? “La mia famiglia lo adora”/ “Stiamo molto bene insieme” - Lui è entrato nel cuore della famiglia e la sintonia è alle stelle. ilsussidiario.net Amanda Lecciso frena sulla storia con Iago Garcia: «Ci stiamo conoscendo» - A lanciare la notizia sulla nuova coppia è stato il padrone di casa del Grande fratello, Alfonso Signorini. iodonna.it