Da Michele Experience | masterclass sulla pizza e itinerario culturale in collaborazione con la Cooperativa Manallart

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Una narrazione autentica che intreccia il sacro dei vicoli e l’arte bianca più famosa al mondo. Nasce a Napoli un progetto che vede protagonisti l’Antica Pizzeria Da Michele e la Cooperativa Manallart: un’alleanza nata per offrire a cittadini e turisti un’esperienza partecipata nel cuore di Forcella. L’obiettivo dell’iniziativa è restituire l’identità profonda di un territorio attraverso la scoperta di luoghi nascosti, storie popolari e la tradizione gastronomica che ha reso Napoli celebre a livello internazionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Da Michele Experience, al via la masterclass sulla pizza e itinerario culturaleSabato 14 e domenica 15 marzo, partono i primi due appuntamenti su prenotazione con le “Da Michele Experience” che comprendono una masterclass sulla...

Angolo K a Casa Sanremo con la prima Masterclass K-Beauty in Italia: Percorso Pro e Beauty ExperienceIl 27 e 28 febbraio, in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a Casa Sanremo, Angolo K – punto di riferimento per la cosmetica...

Approfondimenti e contenuti su Michele Experience.

Temi più discussi: Pray. Eat. Love.: al via le Da Michele Experience con masterclass sulla pizza e itinerario culturale; Da Michele Experience, al via la masterclass sulla pizza e itinerario culturale; Da Michele Experience Napoli: Pizza e Cultura a Forcella,; Pray. Eat. Love.: al via le Da Michele Experience con masterclass sulla pizza e itinerario culturale -.

Pray. Eat. Love.: al via le Da Michele Experience con masterclass sulla pizza e itinerario culturaleNAPOLI – Sabato 14 e domenica 15 marzo, partono i primi due appuntamenti su prenotazione con le Da Michele Experience che comprendono una masterclass sulla ... napolivillage.com

Masterclass di Antonio Falco a l’Antica Pizzeria Da Michele PalmanovaVenerdì 6 marzo è in programma L’Arte della Pizza Napoletana, il workshop dedicato alla tradizione partenopea, guidato da Antonio Falco, vincitore del ... napolivillage.com

La ‘Da Michele Experience’ è una realtà. Grazie a tutti i colleghi della stampa che hanno dato risalto alla notizia. E tu sei pronto a scoprire un tesoro nascosto di forcella e tutti i segreti della pizza a ruota di carro Prenota tramite gli amici di @manallart.napoli - facebook.com facebook