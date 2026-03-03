Da Michele Experience al via la masterclass sulla pizza e itinerario culturale

Sabato 14 e domenica 15 marzo, partono i primi due appuntamenti su prenotazione con le “ Da Michele Experience” che comprendono una masterclass sulla pizza, in italiano o in inglese, e un itinerario culturale in collaborazione con la Cooperativa Manallart, molto attiva sul territorio. Una narrazione autentica che intreccia il sacro dei vicoli e l’arte bianca più famosa al mondo. Nasce a Napoli un progetto che vede protagonisti l’ Antica Pizzeria Da Michele e la Cooperativa Manallart: un’alleanza nata per offrire a cittadini e turisti un’esperienza partecipata nel cuore di Forcella. L’obiettivo dell’iniziativa è restituire l’identità profonda di un territorio attraverso la scoperta di luoghi nascosti, storie popolari e la tradizione gastronomica che ha reso Napoli celebre a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Visita delle sette chiese: da San Domenico al Capo torna l'itinerario spirituale e culturale di origine medievaleTorna a Palermo l’appuntamento con la “Visita delle sette chiese”, in programma domenica 8 febbraio.

Angolo K a Casa Sanremo con la prima Masterclass K-Beauty in Italia: Percorso Pro e Beauty ExperienceIl 27 e 28 febbraio, in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a Casa Sanremo, Angolo K – punto di riferimento per la cosmetica...

MARZO CON DARKAN EXPERIENCE 4 DATE. 4 LUOGHI. 4 ESPERIENZE DIVERSE. MADDALONI – Castello Artus & San Michele Domenica 8 MARZO – Festa della Donna in Cammino ~7 km | ~400 m D+ | ~3 ore (A/R) Livello: facile/intermedio - facebook.com facebook