Sono stati segnalati attacchi con missili contro Cipro, portando a un immediato allarme nelle basi militari italiane situate sul territorio. Dopo l’attacco statunitense a siti strategici a Teheran, le autorità italiane hanno intensificato i controlli e la sorveglianza nelle strutture militari presenti nel paese. La situazione ha generato preoccupazione tra le forze di difesa italiane, che monitorano attentamente gli sviluppi.

In un contesto di crescente tensione internazionale, l’Italia alza la guardia. L’attenzione è concentrata sulle basi militari statunitensi presenti sul territorio nazionale, dopo l’ultimo attacco degli Stati Uniti all’Iran, che ha colpito siti strategici a Teheran. L’operazione militare americana ha portato a un immediato innalzamento delle misure di sicurezza in tutto il Paese. Sebbene l’Italia non sia un obiettivo diretto, le autorità hanno attivato protocolli straordinari per proteggere circa 29.000 obiettivi sensibili, di cui 318 sorvegliati costantemente da forze di polizia e militari. Tra le strutture più strategiche ci sono le basi di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, e Sigonella, in Sicilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Missili contro Cipro, allarme nelle basi militari italiane: cosa sta succedendo

L'Iran lancia missili verso Cipro. Sfiorate le basi militari britannicheIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro, dove si...

Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche

Una selezione di notizie su Missili.

Missili contro Cipro, allarme nelle basi militari italiane: cosa sta succedendoIn un contesto di crescente tensione internazionale, l’Italia alza la guardia. L’attenzione è concentrata sulle basi militari statunitensi presenti sul ... thesocialpost.it

Iran: rappresaglia contro Israele, numerose città del Golfo e anche Iraq e CiproL’Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi con missili e droni contro Israele e diverse città del Golfo, mantenendo la promessa di ritorsione per l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei ... globalist.it