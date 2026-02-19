Nord Corea il leader Kim Jong Un svela un lanciamissili multiplo per testate nucleari

Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciamissili multiplo, una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri militari nella regione. Il leader nordcoreano ha assistito alla presentazione di questa arma, progettata per lanciare più testate nucleari contemporaneamente. Si tratta di un passo deciso nel potenziamento delle capacità militari del paese, che ha già effettuato diversi test nelle ultime settimane. Le immagini ufficiali mostrano il lanciamissili installato su un grande camion, pronto a essere schierato. La notizia si diffonde tra analisti e governi stranieri.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato alla presentazione di un imponente lanciamissili multiplo in grado di sparare testate nucleari. In un discorso, Kim ha elogiato questo nuovo sistema di lancio multiplo di missili da 600 mm come unico al mondo. È "adatto per un attacco speciale, ovvero per compiere una missione strategica", ha riferito l'agenzia di stampa Kcna, utilizzando un eufemismo comunemente usato per riferirsi all'uso di armi nucleari.