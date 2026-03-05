Coppa Italia Palladino dopo il pareggio | Mi godo il momento all’Atalanta vogliamo la finale

Dopo il pareggio per 2-2 tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia, il tecnico dei bergamaschi ha espresso soddisfazione per il risultato e il percorso in tre competizioni, sottolineando il suo impegno per la squadra. Ha commentato il momento della squadra e il desiderio di arrivare fino in fondo alla competizione, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o le cause del risultato.

IL DOPO PARTITA. Il tecnico della Dea dopo il 2-2 contro la Lazio in Coppa Italia: «Orgoglioso di essere in tre competizioni, do tutto per questi colori». «Non ho mai pensato cosa sarebbe stato se fossi arrivato prima, non penso a quello che sarebbe potuto essere. Sono felice di essere qui, mi godo il momento e sto dando tutto per questi colori e questa società che mi sta dando grande fiducia, è bello lavorare qui e i risultati si vedono». Sono queste le parole di Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa dopo il pareggio con la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. «Sento allenatori lamentarsi dei calendari, io sono orgoglioso di giocare in tre competizioni e fare più partite possibili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

