Coppa Città di Genova con chiusura di corso Italia e modifiche a sosta e viabilità

Domenica 15 marzo 2026 si svolge a Genova la gara di ciclismo denominata Coppa Città di Genova. Per l’evento, corso Italia, il lungomare genovese nel Municipio Medio Levante, sarà chiuso al traffico. Sono previsti divieti di sosta e cambiamenti nelle regole di circolazione nelle strade limitrofe. La viabilità subirà modifiche temporanee per tutta la giornata.

I divieti di transito scattano invece alle ore 8 di domenica 15 marzo. Di seguito le strade chiuse fino alle ore 13, e comunque fino a cessate esigenze: Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso mare nelle vie: Quarnaro, Zara (tratto a mare di via Carlo e Nello RosselliGobetti), Renato Martorelli e Giacomo Medici del Vascello. Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a monte in via Mercantini. Senso unico alternato e del diritto di precedenza per i veicoli diretti verso mare regolamentato da personale di Polizia Locale eo movieri in via Podgora. Sarà garantito il transito dei veicoli di servizio dell'Arma dei Carabinieri diretti alla stazione di Forte San Giuliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

