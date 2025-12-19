Concorso Banca d'Italia per 160 nuove assunzioni | quali sono i requisiti e come presentare la domanda

La Banca d’Italia apre le porte a 160 nuove assunzioni a tempo indeterminato, offrendo un’opportunità unica per entrare nel settore bancario e finanziario. Scopri i requisiti richiesti e i passaggi per presentare la domanda, per candidarti e puntare a una carriera stabile e stimolante in un’istituzione di grande prestigio. Ecco tutto ciò che devi sapere per cogliere questa importante occasione.

Nuovo concorso della Banca d'Italia per l'assunzione a tempo indeterminato di 160 figure professionali. Come si legge nel bando pubblicato sul sito, la domanda andrà presentata entro le ore 12 del 27 gennaio 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

