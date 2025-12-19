Concorso Banca d'Italia per 160 nuove assunzioni | quali sono i requisiti e come presentare la domanda

La Banca d’Italia apre le porte a 160 nuove assunzioni a tempo indeterminato, offrendo un’opportunità unica per entrare nel settore bancario e finanziario. Scopri i requisiti richiesti e i passaggi per presentare la domanda, per candidarti e puntare a una carriera stabile e stimolante in un’istituzione di grande prestigio. Ecco tutto ciò che devi sapere per cogliere questa importante occasione.

Nuovo concorso della Banca d'Italia per l'assunzione a tempo indeterminato di 160 figure professionali. Come si legge nel bando pubblicato sul sito, la domanda andrà presentata entro le ore 12 del 27 gennaio 2026.

