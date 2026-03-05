Sabato 7 marzo alle 18:30 si svolge il match tra Colonia e Borussia Dortmund, valido per il 25° turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili per le scommesse. Il confronto rappresenta il Rheinderby, con il Borussia Dortmund attualmente secondo in classifica, mentre il Colonia cerca di ottenere punti importanti in casa.

Turno numero 25 di Bundesliga ed è l’ora del Rheinderby tra il Colonia di Kwasniok e il Borussia Dortmund di Kovac attualmente secondo in classifica. I Geissboecken adesso devono guardarsi alle spalle con grande preoccupazione; il KO di Augusta è il dodicesimo in campionato ed è pesante in quanto arrivato in uno scontro diretto. Il terzultimo posto è ora distante 2 punti in uno scenario aperto ad ogni esito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Borussia Dortmund (sabato 07 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Colonia-Borussia Dortmund (sabato 07 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 25 di Bundesliga ed è l’ora del Rheinderby tra il Colonia di Kwasniok e il Borussia Dortmund di Kovac attualmente secondo in classifica.

Borussia Monchengladbach-Leverkusen (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself a fatica ma con i 3 punti dal Borussia ParkDopo aver conquistato senza troppi problemi le semifinali di DFB Pokal il Leverkusen di Hjulmand cerca punti sul campo del Borussia Monchengladbach.

Approfondimenti e contenuti su Colonia Borussia Dortmund sabato 07....

Temi più discussi: Colonia - Dortmund; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW; Colonia-Borussia Dortmund: probabili formazioni e diretta live; Il teenager Inacio può essere il futuro del Dortmund e dell'Italia, la previsione di Kovac.

Pronostico Colonia-Borussia Dortmund: quinta di fila dopo la doppia delusioneColonia-Borussia Dortmund è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Colonia vs Borussia Dortmund – 7 Marzo 2026Nel contesto del Bundesliga, l’incontro tra Colonia e Borussia Dortmund si gioca il 7 Marzo 2026 alle 18:30 al RheinEnergiStadion. Una sfida che riaccende ... news-sports.it

BUNDESLIGA - 24a GIORNATA Il Bayern Monaco allarga ad undici punti il suo vantaggio dal Borussia Dortmund. Lo Stoccarda appaia l'Hoffenheim in terza posizione. Il Lipsia rafforza il quinto posto ai danni del Bayer Lever - facebook.com facebook