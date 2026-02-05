Borussia Monchengladbach-Leverkusen sabato 07 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself a fatica ma con i 3 punti dal Borussia Park

Il Leverkusen vince di misura sul campo del Borussia Monchengladbach. La partita di sabato pomeriggio si è conclusa con i tre punti per la squadra di Hjulmand, che ha faticato molto, ma è riuscita a portare a casa la vittoria. I padroni di casa hanno cercato di reagire, ma alla fine non sono riusciti a evitare la sconfitta. Ora il Leverkusen si prepara a consolidare la propria posizione in campionato.

Dopo aver conquistato senza troppi problemi le semifinali di DFB Pokal il Leverkusen di Hjulmand cerca punti sul campo del Borussia Monchengladbach.  I Fohlen vengono da 2 punti fatti in 4 gare, e a 21 punti vedono la zona playout distante appena 3 lunghezze. Quello che preoccupa è che l’attacco è tornato a non incidere, e ha segnato appena 2 gol nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Borussia Monchengladbach-Leverkusen (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Questa sera alle 18:30, Borussia Monchengladbach e Leverkusen si affrontano in una sfida importante di campionato.

