Colleoni Sinonimi e contrari | il pop che gioca con le parole e ti costringe a guardare meglio

Un artista presenta “Sinonimi e contrari”, un brano pop che si distingue per la sua struttura senza ritornello, caratterizzato da un flusso di strofe, esempi e contrasti. La canzone si apre con una frase che richiama un senso di insoddisfazione: “Meglio è come meno peggio”. La composizione invita gli ascoltatori a riflettere sul gioco delle parole e sui loro significati.

C’è una frase che, detta così, sembra quasi un sospiro: “Meglio è come meno peggio”. Ed è proprio da lì che Colleoni accende la miccia di “Sinonimi e contrari”, un brano pop fuori standard che rinuncia al ritornello e si costruisce come un flusso continuo di strofe, esempi, rimandi e contrasti. Una canzone che non punta a “restare in testa” con la formula facile, ma a restare addosso perché ti mette davanti a una cosa semplice e scomoda: spesso crediamo di capirci, ma in realtà stiamo usando parole diverse per dire (quasi) la stessa cosa. “Sinonimi e contrari” è un piccolo oggetto musicale anomalo: niente ritornello, nessun momento “da coro”, nessuna ripartenza classica. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

COLLEONISinonimi e contrari2026 - Cantautoriale, Pop, IndieLa profondità d'autore, e la cura nelle scelte strumentali, coincide con una certa leggerezza nell'esprimere concetti. Il nuovo singolo di COLLEONI è un ascolto piacevole e convincente ... rockit.it

Sinonimi e contrariSinonimi e Contrari è una canzone pop, dalla struttura atipica. Solo strofe (non ha un ritornello) che si alternano a brevi parti strumentali che si allungano man mano che si ripetono, per poi ... rockit.it

