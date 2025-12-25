Pagamenti tracciabili | arriva l’abbinamento obbligatorio tra registratore di cassa e Pos

Nuovo step per la digitalizzazione fiscale del commercio. Dal 1 gennaio 2026 i registratori di cassa dovranno essere collegati agli strumenti di pagamento elettronico, come i POS, attraverso una procedura digitale gestita dall’Agenzia delle Entrate. L’obbligo coinvolgerà tutti gli esercenti italiani e punta a rafforzare la tracciabilità dei pagamenti elettronici e la lotta all’evasione fiscale. POS e registratore di cassa collegati: cosa prevede il nuovo obbligo dal 2026. Diventa obbligatorio il collegamento “tecnico” tra il registratore telematico e il POS. Non si tratta, però, di un collegamento fisico. 🔗 Leggi su Panorama.it

