Discoteca serve alcolici ai minorenni un 15enne rischia il coma etilico

Un 15enne rischia il coma etilico perché in una discoteca gli è stato servito alcol, situazione che ha portato a un intervento di emergenza. Le forze dell’ordine hanno scoperto che il locale aveva fornito bevande alcoliche a minorenni, violando le regole di legge. I controlli nelle serate recenti hanno portato alla luce diversi casi simili, con alcune discoteche che continuano a ignorare le norme sulla vendita di alcol ai giovani.

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nei locali pubblici della provincia di Brescia allo scopo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei minorenni. Dagli accertamenti degli agenti è emerso che all'interno del locale sono state somministrate bevande alcoliche e superalcoliche a otto minorenni, uno dei quali aveva meno di 16 anni. Come riporta BresciaToday, Attorno alle 2 di notte un quindicenne si è sentito male, tanto da rendere necessario l'intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane, in stato di semi-incoscienza, all'ospedale di Desenzano.